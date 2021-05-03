"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

"Зенит" стал чемпионом на домашней арене, обыграв "Локомотив" со счетом 6:1.





Победу петербургскому клубу принес хет-трик Сердара Азмуна (39-я, 45+3-я и 46-я минуты), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и голу Малкома (67). "Локомотив" ответил голом Франсуа Камано (56).





Таким образом, "Зенит" за два тура до конца чемпионата набрал 61 очко и оторвался от идущего вторым "Локомотива" на девять очков.





"Зенит" стал семикратным чемпионом России. Ранее клуб выигрывал трофей в сезонах 2007, 2010 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20. "Зенит" вышел на чистое второе место по количеству выигранных чемпионатов России, обогнав ЦСКА (Москва), который шесть раз выигрывал турнир. Наибольшее количество побед у московского "Спартака", выигравшего чемпионат 10 раз.