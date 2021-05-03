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"Зенит" досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) с разгромным счетом обыграл "Локомотив" (Москва) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги и досрочно стал победителем турнира.

"Зенит" стал чемпионом на домашней арене, обыграв "Локомотив" со счетом 6:1.

Победу петербургскому клубу принес хет-трик Сердара Азмуна (39-я, 45+3-я и 46-я минуты), дубль Артема Дзюбы (19 и 51) и голу Малкома (67). "Локомотив" ответил голом Франсуа Камано (56).

Таким образом, "Зенит" за два тура до конца чемпионата набрал 61 очко и оторвался от идущего вторым "Локомотива" на девять очков.

"Зенит" стал семикратным чемпионом России. Ранее клуб выигрывал трофей в сезонах 2007, 2010 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20. "Зенит" вышел на чистое второе место по количеству выигранных чемпионатов России, обогнав ЦСКА (Москва), который шесть раз выигрывал турнир. Наибольшее количество побед у московского "Спартака", выигравшего чемпионат 10 раз.
 
 
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Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) с разгромным счетом обыграл "Локомотив" (Москва) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги и досрочно стал...
 
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