







Во время своей речи он подчеркнул необходимость принятия властями обороны "нового видения". Министр заверил, что следующая война будет сильно отличаться от того, "как мы привыкли сражаться".





В связи с этим он призвал использовать технологические достижения в военных операциях в глобальном масштабе, чтобы "быстрее понимать их, действовать и принимать решения". "Мы не можем предсказать будущее. Правильное сочетание технологий, операционных концепций и возможностей, взаимосвязанных таким образом, чтобы быть настолько гибкими и грозными, дабы остановить любого противника", – заявил Остин.





В то же время глава Пентагона повторил обещание президента Джо Байдена поставить дипломатию на первое место во внешней политике США. Он уточнил, что Вашингтон будет продолжать убеждать потенциальных врагов в том, что "цена и риски агрессии не стоят любой выгоды".