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Почти все магазины сети "Домашний" исключены из реестра

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абсолютное большинство магазинов сети «Домашний» исключены из Торгового реестра. Пока что остались только записи компаний «Торгразвитие» и «Семела».



Например, в качестве действующих продолжают числиться минские магазины на ул. Кнорина, ул. Бровки, пр. Независимости, ул. Богдановича, а также в Бресте и Гомеле. По данным Office Life, фактически они уже переходят к другим розничным сетям.

Как сообщалось, сеть «Домашний» закрылась из-за проблемы  с долгами. Ее юрлица находятся в статусе ликвидации. Некоторые держатели облигаций «Домашнего» начинают от них избавляться.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Абсолютное большинство магазинов сети «Домашний» исключены из Торгового реестра. Пока что остались только записи компаний «Торгразвитие» и «Семела».
 
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