|
Польша просит Чехию не позволять абортный туризм
Источник материала: Партизан
В Чехии хотят разрешить иностранкам делать аборты, в Польше считают, что это делается ради полячек.
Чешские СМИ обнародовали письмо польского временно поверенного в Чехии Антония Врегы, адресованное чешским Минздраву и МИД, в котором говорится о внесении изменений в закон об абортах, которые сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.
Изменения в законодательство должны урегулировать условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии, сообщает портал Respekt.cz.
Выразив уважение суверенитета Чехии, законодательному процессу и мнению большинства чешского общества в отношении абортов, дипломат добавляет: "но мы также ожидаем аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям (в Польше) со стороны Чехии".
Польский дипломат уверен - данная инициатива приведет к развитую "абортного туризма" из Польши, где аборты полностью запрещены, в Чехию.
Польский портал Onet.pl уже обратился в МИД с просьбой подтвердить достоверность этого письма, однако пока не получил ответа.
Напомним, что в начале 2021 года аборты в Польше стали де-факто полностью запрещены. С 28 января на территории страны нельзя прервать беременность, даже если плод имеет диагностированы тяжелые и неизлечимые патологии. Аборты остаются легальными только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чехии хотят разрешить иностранкам делать аборты, в Польше считают, что это делается ради полячек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)