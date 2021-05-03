Польша просит Чехию не позволять абортный туризм

Чешские СМИ обнародовали письмо польского временно поверенного в Чехии Антония Врегы, адресованное чешским Минздраву и МИД, в котором говорится о внесении изменений в закон об абортах, которые сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.

Изменения в законодательство должны урегулировать условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии, сообщает портал Respekt.cz.

Выразив уважение суверенитета Чехии, законодательному процессу и мнению большинства чешского общества в отношении абортов, дипломат добавляет: "но мы также ожидаем аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям (в Польше) со стороны Чехии".

Польский дипломат уверен - данная инициатива приведет к развитую "абортного туризма" из Польши, где аборты полностью запрещены, в Чехию.





Польский портал Onet.pl уже обратился в МИД с просьбой подтвердить достоверность этого письма, однако пока не получил ответа.