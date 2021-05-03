ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша просит Чехию не позволять абортный туризм

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Чехии хотят разрешить иностранкам делать аборты, в Польше считают, что это делается ради полячек.

Чешские СМИ обнародовали письмо польского временно поверенного в Чехии Антония Врегы, адресованное чешским Минздраву и МИД, в котором говорится о внесении изменений в закон об абортах, которые сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.
 
Изменения в законодательство должны урегулировать условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии, сообщает портал Respekt.cz.
 
Выразив уважение суверенитета Чехии, законодательному процессу и мнению большинства чешского общества в отношении абортов, дипломат добавляет: "но мы также ожидаем аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурным ценностям (в Польше) со стороны Чехии".
 
Польский дипломат уверен - данная инициатива приведет к развитую "абортного туризма" из Польши, где аборты полностью запрещены, в Чехию.

Польский портал Onet.pl уже обратился в МИД с просьбой подтвердить достоверность этого письма, однако пока не получил ответа.
 
Напомним, что в начале 2021 года аборты в Польше стали де-факто полностью запрещены. С 28 января на территории страны нельзя прервать беременность, даже если плод имеет диагностированы тяжелые и неизлечимые патологии. Аборты остаются легальными только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери, пишет korrespondent.net
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чехии хотят разрешить иностранкам делать аборты, в Польше считают, что это делается ради полячек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Браславом Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет — пострадали женщина и ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by