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Билли Айлиш снялась в корсете для обложки модного журнала

03.05.2021 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме снимки из фотосессии для обложки британской версии журнала Vogue.

На фотографиях 19-летняя исполнительница, обычно появляющаяся на публике в мешковатой одежде размера оверсайз, предстала в откровенном образе — в корсете, нижнем белье и чулках. Интервью Билли Айлиш вышло в июньском номере Vogue.

«Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное», — написала певица.

 
 
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Американская поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме снимки из фотосессии для обложки британской версии журнала Vogue.
 
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