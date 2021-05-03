Билли Айлиш снялась в корсете для обложки модного журнала

Источник материала: Tut.by

Американская поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме снимки из фотосессии для обложки британской версии журнала Vogue.

На фотографиях 19-летняя исполнительница, обычно появляющаяся на публике в мешковатой одежде размера оверсайз, предстала в откровенном образе — в корсете, нижнем белье и чулках. Интервью Билли Айлиш вышло в июньском номере Vogue.

«Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное», — написала певица.