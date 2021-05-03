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Билли Айлиш снялась в корсете для обложки модного журнала
Источник материала: Tut.by
Американская поп-певица Билли Айлиш
На фотографиях 19-летняя исполнительница, обычно появляющаяся на публике в мешковатой одежде размера оверсайз, предстала в откровенном образе — в корсете, нижнем белье и чулках. Интервью Билли Айлиш вышло в июньском номере Vogue.
«Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное», — написала певица.
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Американская поп-певица Билли Айлиш опубликовала в своем инстаграме снимки из фотосессии для обложки британской версии журнала Vogue.
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