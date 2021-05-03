Звезду шоу «Пацанки» и «Ревизорро» подозревают в нападении с ножом на знакомую

Источник материала: Tut.by

2 мая в СМИ появилась информация, что ведущая программы «Ревизорро», 25-летняя Ксения Милас, напала с ножом на свою знакомую. Инцидент якобы произошел в ходе вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в Москве. По сообщениям прессы, пострадавшая Марина Ефименко получила ранения в спину и руки и была доставлена в больницу, пишет spletnik.





Официального подтверждения данной информации ни со стороны непосредственных участников и свидетелей, ни со стороны правоохранительных органов пока нет. Вчера телеграм-канал Life Shot сообщил, что Милас якобы объявлена в розыск в связи с нападением. Там же были приведены слова соседей о том, что пострадавшая девушка находилась в нетяжелом состоянии.

Однако сегодня стало известно, что Ксению временно отстранили от эфиров на телеканале «Пятница!», где и выходила ее передача.

Об этом изданию Super.ru заявил генеральный директор телеканала Николай Картозия.

— Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке, — сказал Картозия.

Ксения прямо пока не комментировала случившееся, однако вышла на связь с обеспокоенными поклонниками у себя в инстаграме.

— Ваша правда сильно отличается от моей, — написала Милас в ответ на комментарий о том, правду ли пишет пресса.

Напомним, что Ксения стала известна благодаря реалити-шоу «Пацанки», в котором она была одной из участниц. До этого она работала начальником охраны в клубе. Зрителям тогда она запомнилась довольно своенравным поведением.

С хозяйкой злополучного вечера, Яной Бородиной, Милас долгое время связывали романтические отношения, которые телеведущая не скрывала от публики. В ее инстаграме много фото с любимой и трогательных посвящений ей. Недавно в сети появилась информация, что Ксения и Яна расстались.