Какие курсы доллара и евро установили обменники 3 мая

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 3 мая

На торгах курс доллара вырос на 0,14% — до 2,5634 рубля (данные на 10.43), курс евро упал на 0,1% — до 3,0931 рубля (данные на 10.34), а курс российского рубля снизился на 0,61% — до 3,3958 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.42).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,565 рубля (Статусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, Франсабанке — 2,563 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,13 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,091 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,082 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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