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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разворот! Доллар дорожает и оставляет минимум за три месяца утром 3 мая Курс евро снизился ещё на 0,0030 BYN до 3,0931 BYN/EUR — минимума за 32 для.

По информациина 10:34:Курс доллара вырос на 0,0038 BYN до 2,5635 BYN/USD.Напомним, что на последних апрельских торгах доллар подешевел всего на 0,0019 BYN и оказался на минимуме за 95 дней.Курс евро снизился ещё на 0,0030 BYN до 3,0931 BYN/EUR — минимума за 32 для. Последний раз ещё ниже стоимость евро опускалась по итогам торгов 1 апреля.Курс российского рубля упал сразу на 0,0215 BYN до 3,3950 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 12 дней.Рубль РФ дешевеет второй день и теряет суммарно 0,0478 BYN.Путин предложил устроить выходные с 1 по 10 мая, но отдыхать в это время будут не все.Так, 3 мая Московская биржа работать не будет. Затем с 4 по 7 мая биржа в Москве будет работать в обычном режиме. Понедельник 10 мая в РФ последний день всеобщих праздников, но Мосбиржа начнёт работу.Напомним, что в пятницу торги для доллара завершились на уровне 75,21 российских рублей, а для евро — 90,38 российских рублей. Ближайшие торги пройдут завтра.