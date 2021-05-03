ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Разворот! Доллар дорожает и оставляет минимум за три месяца утром 3 мая

03.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Разворот! Доллар дорожает и оставляет минимум за три месяца утром 3 мая
Иллюстративное фото
Утром в понедельник 3 мая на БВФБ белорусский рубль дорожает к евро и российскому рублю. Валютная корзина упала до минимума за 4,5 месяца.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:34:

Курс доллара вырос на 0,0038 BYN до 2,5635 BYN/USD.

Напомним, что на последних апрельских торгах доллар подешевел всего на 0,0019 BYN и оказался на минимуме за 95 дней.

Курс евро снизился ещё на 0,0030 BYN до 3,0931 BYN/EUR — минимума за 32 для. Последний раз ещё ниже стоимость евро опускалась по итогам торгов 1 апреля.

Курс российского рубля упал сразу на 0,0215 BYN до 3,3950 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 12 дней.

Рубль РФ дешевеет второй день и теряет суммарно 0,0478 BYN.

Московская биржа


Путин предложил устроить выходные с 1 по 10 мая, но отдыхать в это время будут не все.

Так, 3 мая Московская биржа работать не будет. Затем с 4 по 7 мая биржа в Москве будет работать в обычном режиме. Понедельник 10 мая в РФ последний день всеобщих праздников, но Мосбиржа начнёт работу.

Напомним, что в пятницу торги для доллара завершились на уровне 75,21 российских рублей, а для евро — 90,38 российских рублей. Ближайшие торги пройдут завтра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс евро снизился ещё на 0,0030 BYN до 3,0931 BYN/EUR — минимума за 32 для.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезду шоу «Пацанки» и «Ревизорро» подозревают в нападении с ножом на знакомую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by