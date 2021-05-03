Источник материала: UDF



Национальный аэропорт «Минск» / Еврорадио

TUT.BY

«Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23», рассказали в национальном аэропорту.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за сильного ветра борт из Тбилиси вместо Минска приземлился в Вильнюсе Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Такие решения обычно принимает командир самолета, подчеркнули в аэропорту. Там также отметили, что ветер повлиял на маршрут только одного борта. Остальные самолеты приземляются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.Самолет, который совершил вынужденную посадку в Вильнюсе, уже вылетел в Минск.Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Белгидромет предупреждал о сильном ветре на большей части территории Беларуси — говорил, что порывы могут достигать 15-20 м/с.