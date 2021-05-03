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Из-за сильного ветра борт из Тбилиси вместо Минска приземлился в Вильнюсе
Источник материала: UDF
Национальный аэропорт «Минск» / Еврорадио
«Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23», рассказали в национальном аэропорту.
Такие решения обычно принимает командир самолета, подчеркнули в аэропорту. Там также отметили, что ветер повлиял на маршрут только одного борта. Остальные самолеты приземляются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.
Самолет, который совершил вынужденную посадку в Вильнюсе, уже вылетел в Минск.
Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Белгидромет предупреждал о сильном ветре на большей части территории Беларуси — говорил, что порывы могут достигать 15-20 м/с.
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Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
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