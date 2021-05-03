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Мнение: «Белорусские власти затеяли что-то сигналить Западу»

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Наверху уже осознали уязвимость своего положения, пишет Телеграм-канал Письма к дочери.

— Белорусские власти затеяли что-то такое сигналить Западу. Интервью Макея для Euronews (запрещен на территории Республики Беларусь) еще могло быть в принципе какой-нибудь случайностью.  Но когда одновременно принимается решение о помиловании приговоренных к смертной казни, так это уже точно не совпадение, а такой способ обратить на себя внимание.

Еще почти без всяких санкций дефицит бюджета за первый квартал сравнялся с дефицитом за весь прошлый год. Американские санкции, даже не успев толком вступить в силу, уже доставили некоторые неприятности белорусской нефтепереработке. А теперь на очереди новые санкции от Евросоюза, которые, видимо, будут приняты уже на будущей неделе. Так что белорусским властям, конечно, есть из-за чего переживать.

Угрозы отстрелить себе ногу, закрыв белорусские посольства в европейских странах, не подействовали, переориентация грузопотоков пока обходится себе дороже, а из-за санкций против шампуней и кремов европейская экономика по какой-то удивительной причине не обвалилась. И история с заговором как-то не произвела впечатления.

Белорусские профсоюзы, конечно, попытались изобразить гнев трудящихся, но я сомневаюсь, что даже само профсоюзное начальство надеялось произвести впечатление на американские власти своим субботним митингом. Потому что, ну, в самом деле, от манипуляций с куклой вуду и то вышло бы больше пользы в этом смысле, чем от таких митингов. Американские власти привычны к тому, что разные странные люди протестуют по разным странным поводам. Так что не ради американских властей или, скажем нас с тобой, профсоюзное начальство весь этот митинг затевало. У профсоюзного начальства просто свое начальство имеется, на которое ему надо произвести впечатление.

В общем, с ассиметричным ответом у белорусских властей не задалось, так что теперь они, похоже, решили изобразить готовность к конструктивному диалогу. Вытащить из колоды козырь отмены смертной казни, который берегли на самый черный день, потому что куда уже чернее.

Только что-то мне кажется, что масть уже сменилась, и козыри теперь потребуются другие. Запоздали они немножко. Еще в августе эта карта может и сыграла бы, но с тех пор тема несколько утратила свою актуальность. Теперь, чтобы затеять конструктивный диалог с Западом, властям надо будет предложить что-нибудь посерьезнее.

Но не может не радовать, что белорусские власти все-таки осознают уязвимость своего положения. Когда старые заготовки не сработают, глядишь, предложат что-нибудь поновее и оригинальнее. Понятно, что им этого очень не хочется – власти сейчас в таком положении, когда последствия даже самых незначительных уступок могут стать для них фатальными. Но и оставить все как есть у них же тоже не получается.

 
 
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Наверху уже осознали уязвимость своего положения.
 
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