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Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в Чемпионской гонке АТР

03.05.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27-летний белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована 3 мая.



После того, как Ивашко на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира в Мюнхене, он поднялся со 123-й на 73-ю строчку в Чемпионской гонке АТР (212 очков).

В первой пятерке гонки изменений не произошло. Лидирует греческий теннисист Стефанос Циципас (2840). Далее идут россиянин Андрей Рублев (2490), серб Новак Джокович (2320) и еще два российских теннисиста - Даниил Медведев (2130) и Аслан Карацев (1505).
 
 
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27-летний белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 50 позиций в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой...
 
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