Из-за сильного ветра борт из Тбилиси вместо Минска приземлился в Вильнюсе





"Борт авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23", рассказали в национальном аэропорту.





Такие решения обычно принимает командир самолета, подчеркнули в аэропорту. Там также отметили, что ветер повлиял на маршрут только одного борта. Остальные самолеты приземляются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.





Самолет, который совершил вынужденную посадку в Вильнюсе, уже вылетел в Минск.





Напомним, на 3 мая синоптики объявляли оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Белгидромет предупреждал о сильном ветре на большей части территории Беларуси — говорил, что порывы могут достигать 15-20 м/с.