Вступительная кампания: в Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. На то, чтобы определиться с будущей специальностью, у абитуриентов месяц. Первый этап – регистрация на централизованное тестирование – продлится до 1 июня. Какие в этом году новшества и самые востребованные специальности, узнавала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Угадать не получится. Тесты для поступающих скорректировали. Часть «А» с вариантами ответов сократили, а вычислительную «В», наоборот, увеличили. Теперь, чтобы набрать минимальный балл, недостаточно правильно поставить «галочку». Но все вопросы по-прежнему базируются на школьной программе.

Зарегистрироваться на тестирование стало проще. Заявку можно подать через онлайн-кабинет. Но подойти в пункт регистрации все же придется. Чтобы подтвердить свои данные и получить пропуск на экзамен.

«Тесты действуют в течение двух лет. Абитуриенты, которые проходили тестирование в 2020 году, могут воспользоваться тестами 2020 года. Если кто-то проходил тестирование в 2021 году, они могут использовать тесты 2020 или 2021 года», – заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Я уже на протяжении трех лет готовлюсь к тестированию целенаправленно: занимаюсь с репетиторами, подхожу к учителям по предметам, которые буду сдавать, использую материалы из интернета, учебные пособия, чтобы подготовиться», – сказала абитуриент Варвара Михед.

В этом году в белорусских вузах появятся четыре новые специальности. Национальный технический университет начинает подготовку по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования. В Белорусском государственном – открыли набор на «регионоведение» и «экономическую безопасность», а в Академии авиации будут обучать пилотов гражданских авиалайнеров.

«Для поступления на эту специальность необходимо сдать централизованное тестирование по русскому либо белорусскому языку, централизованное тестирование по английскому языку, математике. А также дополнительно пройти медицинское освидетельствование, врачебно-летную экспертную комиссию в медслужбе гражданской авиации и физические испытания, которые будут проводиться на базе Академии авиации», – подчеркнул директор института повышения квалификации и переподготовки Белорусской государственной академии авиации Мария Завалей.

Вузы, техникумы и колледжи увеличат набор специалистов, которые востребованы на рынке труда: медиков, педагогов, архитекторов и строителей. А вот экономистам, IT- и техническим специалистам мест выделят меньше. В лицеях и училищах акцент сделают на будущих работниках промышленности и сельского хозяйства.

Среди новшеств этой вступительной кампании и то, что результаты белорусского централизованного тестирования будут учитываться и при поступлении в вузы России.