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Ученые: тропические леса Амазонки за последние десять лет стали источником выбросов в атмосферу

03.05.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тропические леса Амазонки в Бразилии за последнее десятилетие выбросили в атмосферу почти на 20 процентов больше углекислого газа, чем поглотили. Об этом свидетельствует недавних отчет ученых, передат Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse и журнал Nature Climate Change. Таким образом, человечество больше не может полагаться на крупнейший в мире тропический лес в плане поглощения антропогенного загрязнения.


Фото: wikimedia.org

Используя новые методы анализа спутниковых данных, разработанные в Оклахомском университете, международная группа исследователей доказала, что деградировавшие леса являются более значительным источником выбросов CO2, приводящих к потеплению планеты, чем прямая вырубка лесов.

За 10-летний период деградация, вызванная фрагментацией лесов, выборочной вырубкой или пожарами, которые повреждают, но не уничтожают деревья, вызвала в три раза больше выбросов, чем прямое уничтожение лесов.

Так, с 2010 по 2019 год бразильский бассейн Амазонки выделил 16,6 миллиарда тонн углекислого газа (CO2), а поглотил — всего 13,9 миллиарда тонн. То есть, теперь эти леса сами являются источниками выбросов.

Исследование также показало, что обезлесение — из-за пожаров и сплошных вырубок — увеличилось почти в четыре раза в 2019 году по сравнению с любым из двух предыдущих лет, с примерно 1 миллиона гектаров до 3,9 миллиона гектаров (по размеру это сопоставимо с Нидерландами).

«После смены правительства в 2019 году в Бразилии произошло резкое сокращение применения политики защиты окружающей среды», — говорится в заявлении Национального института сельскохозяйственных исследований Франции.

Наземные экосистемы во всем мире были решающим союзником в борьбе с выбросами CO2, которые в 2019 году превысили 40 миллиардов тонн. За последние полвека растения и почва постоянно поглощали около 30 процентов этих выбросов, даже несмотря на то, что они увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Океаны тоже вносили свой вклад, впитывая более 20 процентов.

В бассейне Амазонки находится около половины тропических лесов мира, которые более эффективно поглощают и накапливают углерод, чем другие типы лесов. Если регион станет чистым источником CO2, бороться с климатическим кризисом станет намного сложнее.

 
 
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