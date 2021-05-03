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Один из самых сильных фильмов о войне выходит в повторный прокат
Источник материала: Tut.by
Знаменитую военную драму и один из самых сильных фильмов о войне
В центре сюжета фильма Элема Климова «Иди и смотри» — белорусский шестнадцатилетний мальчишка Флера, который проходит через ужас карательной акции фашистов и буквально за два дня из жизнерадостного подростка превращается в седого старика.
Сценарий основан на документальных фактах и произведениях белорусского писателя Алеся Адамовича «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть» и других. Картина снята совместными усилиями «Москино» и «Беларусьфильма» и вышла в прокат в 1985 году, к сорокалетию Победы.
Фильм был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалях и занял шестое место в советском кинопрокате 1986 года. В 2017 году фильм отреставрировали и показали на Венецианском кинофестивале, где он получил награду «Классика Венеции».
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Знаменитую военную драму и один из самых сильных фильмов о войне «Иди и смотри» Элема Климова покажут в минских кинотеатрах повторно. Сеансы пройдут в кинотеатрах...
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