Один из самых сильных фильмов о войне выходит в повторный прокат

Источник материала: Tut.by

Знаменитую военную драму и один из самых сильных фильмов о войне «Иди и смотри» Элема Климова покажут в минских кинотеатрах повторно. Сеансы пройдут в кинотеатрах «Мир», «Ракета» и «Центральный» 6 и 8 мая.

В центре сюжета фильма Элема Климова «Иди и смотри» — белорусский шестнадцатилетний мальчишка Флера, который проходит через ужас карательной акции фашистов и буквально за два дня из жизнерадостного подростка превращается в седого старика.

Сценарий основан на документальных фактах и произведениях белорусского писателя Алеся Адамовича «Я из огненной деревни», «Хатынская повесть» и других. Картина снята совместными усилиями «Москино» и «Беларусьфильма» и вышла в прокат в 1985 году, к сорокалетию Победы.

Фильм был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалях и занял шестое место в советском кинопрокате 1986 года. В 2017 году фильм отреставрировали и показали на Венецианском кинофестивале, где он получил награду «Классика Венеции».

Повторный прокат «Иди и смотри» Где и когда: 6 мая в 14.00 в «Мире» и «Ракете» и 18.50 в «Мире». 8 мая в 12.35 в «Центральном»

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