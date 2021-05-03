Семейная пара вселилась в дом, напечатанный на 3D-принтере. Вот как он выглядит изнутри

Источник материала: Onliner

В пятницу электронные ключи от своего нового жилья получила семейная пара из Нидерландов. Одноэтажное здание площадью 95 кв. м с двумя спальнями называют первым в Европе домом такого типа, который на самом деле заселили.

Печать расположенного в голландском Эйндховене дома продолжалась всего 120 часов. Еще какое-то время понадобилось для его окончательного обустройства. Здание стало частью Project Milestone, совместного проекта мэрии города, Технического университета Эйндховена и нескольких строительных компаний, призванного изучить на практике возможности технологий печати на 3D-принтере. Всего в рамках программы планируют возведение пяти зданий, каждое из которых обещают сделать совершеннее предыдущего. Ее инициаторы надеются, что Project Milestone станет ответом на жилищный кризис.





















Первыми жильцами дома стали 70-летняя Элиз Лутц и 67-летний Харри Деккерс. Вышедшая на пенсию пара пока подписала контракт на полугодовую аренду. Ежемесячный платеж составит 800 евро. Новые жильцы в процессе эксплуатации постройки будут изучать и ее возможные недостатки, которые в будущем планируют ликвидировать.



















