ГАИ: пьяный водитель врезался в стелу АЗС на МКАД. Появилось видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

30 апреля примерно в 20:20 водитель Mazda ехал по МКАД со стороны Кижеватова в направлении Казинца. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на информационную стелу АЗС, сообщает Минская ГАИ. В нашем распоряжении оказалась запись с моментом ДТП.

Видео, в котором оказался зафиксирован момент удара, прислал наш читатель Дмитрий.

«Оказалось, что водитель пьян — при освидетельствовании в организме обнаружили 1,52 промилле, — говорят в Госавтоинспекции. — За несколько минут до аварии эту Mazda заметили сотрудники, которые ехали по внешнему кольцу МКАД. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за машиной. Водитель, увидев автомобиль ГАИ, увеличил скорость — и почти сразу произошла авария».



