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С Игорем Шуневичем не продлили контракт
Источник материала: Навiны
Игорь Шуневич покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск». Срок его контракта истек, новое соглашение с ним заключено не будет.
По словам главы Наблюдательного совета клуба минского «Динамо» Дмитрия Баскова, экс-глава МВД «с энтузиазмом принял управление минским «Динамо» в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами».
Он считает, что работа Шеневича помогла «зубрам» «провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера».
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Игорь Шуневич покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск». Срок его контракта истек, новое соглашение с ним заключено не будет.
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