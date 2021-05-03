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Власти Колумбии отменяют налоговую реформу на фоне кровавых протестов

03.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил, что власти страны отменят предложенную правительством налоговую реформу на фоне протестов, вследствие которых в течение нескольких последних дней погибли по меньшей мере четыре человека.

Президент Дуке при этом настаивает, что реформа всё-таки необходима стране для обеспечения фискальной стабильности. Он также призвал разработать новую реформу на основе консенсуса в обществе, чтобы избежать финансовой нестабильности.

Несмотря на заявление президента, акции протеста прошли вчера в нескольких городах Колумбии.

Протестующие недовольны предусмотренным реформой ростом налоговой нагрузки на работников, а также на покупку самых необходимых товаров.

Центральный банк Колумбии предупреждал на прошлой неделе, что, в случае отсутствия реформы фискальной политики, страну ожидает падение экономики.

 
 
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Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил, что власти страны отменят предложенную правительством налоговую реформу на фоне протестов, вследствие которых в...
 
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