Коммерческая тайна: часть суда по делу Бабарико пройдет за закрытыми дверями

Громкий уголовный процесс, по которому проходят еще семь обвиняемых, среди которых - бывшие заместители основного фигуранта дела, длится уже более двух месяцев. Обвиняемых судят за коррупционные преступления. Уже почти месяц в суде идет допрос свидетелей по делу. Одновременно прокуроры зачитывают материалы уголовного дела - в целях экономии судебного времени.





"Принято решение о том, что часть судебного заседания пройдет за закрытыми дверями. Сегодня прокурор будут оглашать материалы дела, которые содержат так называемую коммерческую тайну", - сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного процесса.





По его словам, сегодня до обеда дело будут рассматривать в закрытом судебном заседании. Он пояснил, что это документы, в том числе и банковские, на которых есть специальная пометка о наличии информации, составляющей коммерческую либо государственную тайну.





Собеседник агентства также уточнил, что провести часть судебного заседания за закрытыми дверями попросил государственный обвинитель. Суд удовлетворил его ходатайство.





В суде допрошенf уже большая часть свидетелей.





"Допросить осталось совсем немного, уже подавляющее число свидетелей допрошены", - сказал собеседник агентства.





Материалы уголовного дела составляют около 120 томов. Все, кроме главного фигуранта, дали признательные показания и признали вину.





По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.





Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико в соответствии с белорусским законодательством грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину в полном объеме он не признал.



