ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: подтопления в Алматы и жара до плюс 35 в Таджикистане

03.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям и гостям Москвы в понедельник нужно носить с собой зонтики. В российской столице идет дождь, при этом тепло – днем до плюс 19. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Небольшие осадки сегодня обещают на востоке Казахстана, на юге пройдут грозы. В Алматы светит солнце и около 20 градусов тепла. Хотя еще с утра шел дождь. Заливало город и в выходные. Из-за обильных осадков в южной столице зафиксировано 18 случаев подтопления. Скопившуюся воду 90 спасателей откачали быстро: для этого задействовали 20 единиц техники.

Ветрено сегодня в Беларуси. Порывы достигают 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 13.

Пасмурная погода не стала помехой для браконьеров. На Споровском озере сейчас нерестится лещ. Инспекторы выпустили из сетей около 300 килограммов рыбы. За каждую особь нарушителям придется заплатить около ста долларов.

В Душанбе переменная облачность, без осадков и плюс 35. Сегодня всемирный День солнца. Несмотря на жару, садоводы не будут поливать цветы. Если верить народным приметам, это плохо отразится на развитии растения, ведь корневая система может сгнить. Так что все работы на земле лучше отложить до завтра.

Днем солнце и плюс 25, а вечером кратковременные дожди и грозы. Такая погода в Армении установилась еще с прошлой недели. Осадки сегодня выпадут в предгорьях Арагацотна, в Арарате и Армавире. По прогнозу синоптиков, к выходным в республике станет еще теплее в среднем на 7-9 градусов. Это благоприятно для созревания сладкой и сочной клубники, ранней вишни и черешни.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» рассказали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы продукты, от которых стоит избавиться для здоровья сердца и сосудов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by