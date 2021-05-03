Погода в СНГ: подтопления в Алматы и жара до плюс 35 в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителям и гостям Москвы в понедельник нужно носить с собой зонтики. В российской столице идет дождь , при этом тепло – днем до плюс 19. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Небольшие осадки сегодня обещают на востоке Казахстана, на юге пройдут грозы. В Алматы светит солнце и около 20 градусов тепла. Хотя еще с утра шел дождь. Заливало город и в выходные. Из-за обильных осадков в южной столице зафиксировано 18 случаев подтопления. Скопившуюся воду 90 спасателей откачали быстро: для этого задействовали 20 единиц техники.



Ветрено сегодня в Беларуси. Порывы достигают 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 13.

Пасмурная погода не стала помехой для браконьеров. На Споровском озере сейчас нерестится лещ. Инспекторы выпустили из сетей около 300 килограммов рыбы. За каждую особь нарушителям придется заплатить около ста долларов.

В Душанбе переменная облачность, без осадков и плюс 35. Сегодня всемирный День солнца. Несмотря на жару, садоводы не будут поливать цветы. Если верить народным приметам, это плохо отразится на развитии растения, ведь корневая система может сгнить. Так что все работы на земле лучше отложить до завтра.

Днем солнце и плюс 25, а вечером кратковременные дожди и грозы. Такая погода в Армении установилась еще с прошлой недели. Осадки сегодня выпадут в предгорьях Арагацотна, в Арарате и Армавире. По прогнозу синоптиков, к выходным в республике станет еще теплее в среднем на 7-9 градусов. Это благоприятно для созревания сладкой и сочной клубники, ранней вишни и черешни.