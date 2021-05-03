Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Головченко: Беларусь и РФ согласуют дорожные карты в "конструктивном темпе"

Соответствующие заявления глава белорусского правительства сделал в эфире "Беларусь 1", в частности, Головченко рассказал, как продвигается доработка союзных интеграционных программ с РФ. Ранее 26 дорожных карт ранее были согласованы белорусской стороной и переданы российским коллегам.

О дорожных картах

"Те, программы, которые переданы, они предварительно уже были на уровне руководителей отраслевых ведомств согласованы, они подразумевают по сути проведение единой политики в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве с тем, чтобы у нас не было споров, какие развивать сферы производства, споров по ввозу сельскохозяйственной продукции", ― рассказал Головченко.

Это конкретные программы выхода на единые условия не только хозяйствования, но и планирования будущей деятельности, "задача одна ― создать равные условия для субъектов хозяйствования, и больше никакой конспирологии нет", подчеркнул премьер-министр.

"Оставшиеся карты ― достаточно сложные с экономической точки зрения, там много расчетов. Дискутируем, как правильнее и быстрее сложить эту схему, чтобы быстрее стартовал весь пакет союзных программ и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал", ― пояснил он.

Две интеграционные дорожные карты, о которых идет речь, вот-вот будут согласованы, но " ставить какие-то сроки ничто не вынуждает", сказал Головченко.

"Я думаю, это (согласование ― Sputnik) может случиться и через месяц, и через два, и через три, и через шесть. Но мы бы не хотели это откладывать в долгий ящик. Но с другой стороны не ставим для себя каких-то там жестких сроков. То есть, ситуация не подталкивает к тому, что надо срочно что-то делать. Мы общаемся, считаем, сближаем позиции, за последние шесть месяцев сблизили позиции больше, чем за несколько дет до этого. Таким же спокойным, конструктивным темпом идем дальше", ― рассказал премьер.

О поставках нефти и санкциях США

Что касается появившихся в последние дни в ряде СМИ слухов о возможной остановке поставок нефти из России в Беларусь из-за санкций США, то "мы же в Америке нефть не покупаем", сказал премьер.

"Тема эта нами изучалась, конечно, после того, как было заявлено Соединенными Штатами о принятии такого решения, но подчеркну, что в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических и юридических лиц США, а также компании, в которых гражданам или юрлицам США принадлежит контрольный пакет. Но мы как бы нефть покупаем не в США, а у нашего партнера ― Российской Федерации", ― сказал Головченко.

Все контракты подписаны , нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов, все абсолютно штатно, спокойно, акцентировал Головченко.

О перевалке грузов через порты РФ

На данный момент белорусская сторона уже определила другие категории товаров, кроме нефтепродуктов, по перевалке которых также есть экономическая целесообразность задействовать российские порты, сообщил Головченко.

Однако пока вопрос в том, чтобы такая перевалка грузов не была экономически ущербной из-за стоимости логистики, "потому что при поставке товаров каждый доллар на счету", сказал премьер.

"Мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать те возможные участки, которые будут соответствовать требованиям белорусской стороны. И если они нас устроят, мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта", ― рассказал премьер.

Собственный терминал даст Беларуси "определенную гарантию того, что наши грузы не застрянут нигде по дороге, но здесь очень важно посчитать логистику", отметил Головченко.

"Мы сейчас с российским коллегами обсуждаем, в том числе, и другие грузы, которые Беларусь экспортирует сейчас через балтийские порты по их переориентации на российские по аналогии с нефтепродуктами, это удобрения, это машиностроение, это лесоматериалы", ― рассказал Головченко.

Беларусь готова внимательно смотреть на возможности Северного морского пути, развитием которого занимается РФ, чтобы сократить путь в азиатско-тихоокеанский регион, добавил премьер.

Читайте также: