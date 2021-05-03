Обгоревшие подростки по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - Минздрав

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Подростки, которые пострадали от огня в Мстиславском и Мядельском районах, по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

"Подростки находятся под динамическим наблюдением врачей, им проводится все необходимое лечение", - указывает Минздрав.

Напомним, 22 апреля на рыбалке произошло ЧП с 16-летний парнем: он зацепил удочкой высоковольтный кабель. От электрического разряда на нем загорелась одежда. С ожогами более 70% тела юноша был доставлен в районную больницу, а затем вертолетом МЧС в Республиканский ожоговый центр БСМП.

29 апреля вертолетом МЧС доставляли в Минск 12-летнего подростка, пострадавшего во время пожара в Мядельском районе. Он вынес из огня полуторагодовалого брата, а затем потерял сознание. У подростка поражено примерно 50% площади тела.

В обоих случаях транспортировку осуществлял вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту. Пациентов сопровождали медики.

Минздрав и МЧС используют вертолетный медицинский модуль для транспортировки пациентов с 2017 года. Модуль оборудован всем необходимым, чтобы оказывать квалифицированную медпомощь как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по дороге в больницу.

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