|
Обгоревшие подростки по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - Минздрав
03.05.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Подростки, которые пострадали от огня в Мстиславском и Мядельском районах, по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.
"Подростки находятся под динамическим наблюдением врачей, им проводится все необходимое лечение", - указывает Минздрав.
Напомним, 22 апреля на рыбалке произошло ЧП с 16-летний парнем: он
29 апреля вертолетом МЧС доставляли в Минск 12-летнего подростка, пострадавшего во время пожара в Мядельском районе. Он
В обоих случаях транспортировку осуществлял вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту. Пациентов сопровождали медики.
Минздрав и МЧС используют вертолетный медицинский модуль для транспортировки пациентов с 2017 года. Модуль оборудован всем необходимым, чтобы оказывать квалифицированную медпомощь как на месте ЧС, так и на борту воздушного судна по дороге в больницу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, оба находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)