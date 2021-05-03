Из стартапа Илона Маска ушел сооснователь

Источник материала:
Tut.by
Макс Ходак — сооснователь стартапа Neuralink, созданного вместе с Илоном Маском, — рассказал об уходе из компании. Об этом пишет vc.ru.
we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из стартапа Илона Маска ушел соосновательСтартап, созданный вместе с Илоном Маском, работает над нейроинтерфейсом, который поможет лечить паралич, деменцию и другие заболевания.
we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but