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Из стартапа Илона Маска ушел сооснователь

03.05.2021 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Макс Ходак — сооснователь стартапа Neuralink, созданного вместе с Илоном Маском, — рассказал об уходе из компании. Об этом пишет vc.ru.

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