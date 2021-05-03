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В магазине не было посетителей, и продавщицы решили развлечься. Вот что они сделали

03.05.2021 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немного скрасить серый рабочий день решили героини ролика, который был опубликован в телеграм-канале @pullv. Продавщицы в магазине внезапно решили станцевать под Валерия Меладзе.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что две сотрудницы торгового зала явно скучают, ожидая покупателей. Тем временем по радио играет песня Валерия Меладзе «Я не могу без тебя». Одна из женщин пользуется моментом и приглашает на танец свою коллегу. Та, немного замешкавшись, все же приглашение принимает — через мгновенье обе очень мило кружатся в едином порыве и подпевают исполнителю. Посмотрите (до конца и со звуком).

 
 
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Женщины-продавщицы и сами получили удовольствие, и доставили его всем, кто посмотрел этот ролик.
 
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