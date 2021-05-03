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«Они начнут бросать оружие, срывать собственные погоны, нашивки и прятаться, где придется»
Источник материала: UDF
Екатерина Андреева и Игорь Ильяш / из архива Еврорадио
Это слова осужденной за стрим журналистки Катерины Андреевой, которые она сказала своему мужу во время свидания в жодинской тюрьме.
Игорь Ильяш
Силовики действительно в этой войне проиграли — Катя и Даша одержали безоговорочную моральную победу. Особенно ясно это ощущаешь, когда видишь псевдопатриотические ролики, где вооруженные до зубов люди обещают защищать Лукашенко и мстить, если с его головы «упадёт хотя бы один волос».
Нести подобный верноподданнический бред для поднятия настроения диктатора — дело нехитрое. Особенно, когда тебе противостоят мирные граждане, женщины, старики и дети. Но окажись эти «патриоты» в ситуации, которая хотя бы отдаленно по уровню опасности напоминала бы положение Кати и Даши на «площади Перемен», — они начнут бросать оружие, срывать собственные погоны, нашивки и прятаться, где придется. Никто из них не останется на своем месте «до конца». А Катя и Даша остались. Хотя рисковать собой они были вовсе не обязаны».
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Катя и Даша одержали безоговорочную моральную победу.
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