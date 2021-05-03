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«Они начнут бросать оружие, срывать собственные погоны, нашивки и прятаться, где придется»

03.05.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Они начнут бросать оружие, срывать собственные погоны, нашивки и прятаться, где придется»
Екатерина Андреева и Игорь Ильяш / из архива Еврорадио​
«Вот каково этим офицерам? Понимать, что воевал против девчонок, и в этой войне проиграл...»

Это слова осужденной за стрим журналистки Катерины Андреевой, которые она сказала своему мужу во время свидания в жодинской тюрьме.

Игорь Ильяш пишет: «А еще Катя рассказала, что тогда, 15 ноября, у них была возможность закончить стрим раньше и спрятаться в другой, не засвеченной квартире. Пути отхода были подготовлены. И, скорее всего, там бы их не нашли. Но когда они увидели плотные шеренги силовиков, заполняющие «площадь Перемен» и берущие в кольцо защитников народного мемориала, поняли, что в такой ситуации останавливать репортаж нельзя. Поэтому приняли решение остаться и продолжать выполнять свои профессиональные обязанности до конца.

Силовики действительно в этой войне проиграли — Катя и Даша одержали безоговорочную моральную победу. Особенно ясно это ощущаешь, когда видишь псевдопатриотические ролики, где вооруженные до зубов люди обещают защищать Лукашенко и мстить, если с его головы «упадёт хотя бы один волос».

Нести подобный верноподданнический бред для поднятия настроения диктатора — дело нехитрое. Особенно, когда тебе противостоят мирные граждане, женщины, старики и дети. Но окажись эти «патриоты» в ситуации, которая хотя бы отдаленно по уровню опасности напоминала бы положение Кати и Даши на «площади Перемен», — они начнут бросать оружие, срывать собственные погоны, нашивки и прятаться, где придется. Никто из них не останется на своем месте «до конца». А Катя и Даша остались. Хотя рисковать собой они были вовсе не обязаны».
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