Названы продукты, от которых стоит избавиться для здоровья сердца и сосудов

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«Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий», — объяснил медик.

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Об этом рассказал в эфире радиостанцииврач клинической лабораторной диагностикиПовреждения эндотелия, отметил Карасев, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта. Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.