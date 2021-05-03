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Названы продукты, от которых стоит избавиться для здоровья сердца и сосудов

03.05.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы продукты, от которых стоит избавиться для здоровья сердца и сосудов
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Красное мясо, сыр и яйца в большом количестве могут вызвать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет. Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение.

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

«Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий», — объяснил медик.


Повреждения эндотелия, отметил Карасев, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта. Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.
 
 
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Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение.
 
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