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Суздальцев: Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства

03.05.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
Российский политолог Андрей Суздальцев ответил на несколько важных вопросов относительно происходящих в Беларуси после августа 2020 года событий. Эксперт не верит в заговор против Лукашенко и считает, что силовики манипулируют белорусским правителя, используя его фобии. Но рано или поздно сами спецслужбы решат «слить» Лукашенко, решив, что он становиться для них балластом.

UDF приводит статью со значительными сокращениями.

- Насколько опасна агентура и сам белорусский КГБ?

- Если бы они не были опасны, то никто бы не продолжал аресты и не выносил активистам приговоры. Так что на наших глазах в Беларуси идет настоящая война между белорусскими спецслужбами и активистами Сопротивления. Но при этом необходимо учесть, что в РБ в августе 2020 года начался не военный мятеж, как заявил А. Лукашенко в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании, а реальная народная революция, которая даже в нынешних условиях, как кислота, день за днем буквально разъедает ржавую структуру режима А. Лукашенко. Так что в среде силовых ведомств, включая КГБ, обязательно есть своеобразный блок, которые не принимает нынешнюю политику А. Лукашенко. Конечно, с оппозицией в собственных рядах белорусские спецслужбы могут активно бороться, увольнять и даже отправлять под суд «притаившихся», но на их место придут такие-же, если еще не более радикальные, противники режима.

- Можно ли считать, что белорусские спецслужбы, разжигая в среде оппонентов А. Лукашенко эпидемию конспирологии, культивируя предательство и используя репрессии, действительно способны остановить распад белорусского политического режима?

- Ответим сразу: нет, невозможно, опираясь исключительно на силовой блок, удержать власть.

Политическая история мира говорит о том, что хунты силовиков неустойчивы. Различные ведомства и спецструктуры, как правило, ведут между собой тайную и весьма подлую войну, но главы государств и правительств при этом самонадеянно уверены, что они «контролируют ситуацию». Иными словами, в силовом блоке живет и развивается собственная эпидемия конспирологии. Спецслужбы, разжигая конспирологическую паранойю у противников режима А. Лукашенко, сами заражаются поисками «стукачей», «врагов» и предателей.

- Чем все это закончится?

- Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства, так как он оказывается для всех «камнем на шее» и от него необходимо избавиться ради общего спасения. Обычно на этой стадии на СМИ обрушивается целый поток очень противоречивой информации о разоблаченных заговорах и мятежах, что является признаком того, что руководство республики, не получив желаемой легитимности на последних выборах, ищет у населения сочувствия и жалости. Это является сигналом для силовиков.

Почему? Глава государства – источник легитимности для силовых ведомств и спецслужб, он их «прикрывает» и обеспечивает безнаказанность. Но если глава государства оказывается мишенью, то косвенно мишенью оказываются и его силовики.
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В августе 2020 года в Беларуси начался не военный мятеж, а реальная народная революция, пишет эксперт.
 
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