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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства В августе 2020 года в Беларуси начался не военный мятеж, а реальная народная революция, пишет эксперт.

приводит статью со значительными сокращениями.- Если бы они не были опасны, то никто бы не продолжал аресты и не выносил активистам приговоры. Так что на наших глазах в Беларуси идет настоящая война между белорусскими спецслужбами и активистами Сопротивления. Но при этом необходимо учесть, что в РБ в августе 2020 года начался не военный мятеж, как заявил А. Лукашенко в феврале 2021 года на Всебелорусском народном собрании, а реальная народная революция, которая даже в нынешних условиях, как кислота, день за днем буквально разъедает ржавую структуру режима А. Лукашенко. Так что в среде силовых ведомств, включая КГБ, обязательно есть своеобразный блок, которые не принимает нынешнюю политику А. Лукашенко. Конечно, с оппозицией в собственных рядах белорусские спецслужбы могут активно бороться, увольнять и даже отправлять под суд «притаившихся», но на их место придут такие-же, если еще не более радикальные, противники режима.- Ответим сразу: нет, невозможно, опираясь исключительно на силовой блок, удержать власть.Политическая история мира говорит о том, что хунты силовиков неустойчивы. Различные ведомства и спецструктуры, как правило, ведут между собой тайную и весьма подлую войну, но главы государств и правительств при этом самонадеянно уверены, что они «контролируют ситуацию». Иными словами, в силовом блоке живет и развивается собственная эпидемия конспирологии. Спецслужбы, разжигая конспирологическую паранойю у противников режима А. Лукашенко, сами заражаются поисками «стукачей», «врагов» и предателей.- Рано или поздно, силовики направляют оружие против руководителя государства, так как он оказывается для всех «камнем на шее» и от него необходимо избавиться ради общего спасения. Обычно на этой стадии на СМИ обрушивается целый поток очень противоречивой информации о разоблаченных заговорах и мятежах, что является признаком того, что руководство республики, не получив желаемой легитимности на последних выборах, ищет у населения сочувствия и жалости. Это является сигналом для силовиков.Почему? Глава государства – источник легитимности для силовых ведомств и спецслужб, он их «прикрывает» и обеспечивает безнаказанность. Но если глава государства оказывается мишенью, то косвенно мишенью оказываются и его силовики.