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Главное в понедельник. Головченко высказался об интеграции, Игорь Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»
Источник материала: Onliner
Итак, неделю мы по традиции начинаем с политических новостей. Премьер-министр Роман Головченко рассказал о сроках согласования двух оставшихся интеграционных карт, а экс-глава МВД Игорь Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо». Обо всех новостях мы коротко пишем чуть ниже.
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Премьер-министр Головченко рассказал про оставшиеся интеграционные карты
В интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко
«Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, и через три, и через шесть... Мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции гораздо в большем объеме, чем за несколько лет до этого», — сказал Головченко.
Он отметил, что у сторон одна задача — создать равные условия для субъектов хозяйствования.
«И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия, мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии, находясь в равном положении», — подчеркнул премьер.
Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо»
Сегодня стало известно, что Игорь Шуневич, экс-глава МВД, покидает пост генерального директора минского «Динамо». Об этом
На пост генерального директора минского «Динамо» Игорь Шуневич был назначен в сентябре 2020 года. Ранее он в течение шести лет занимал позицию председателя Наблюдательного совета клуба (2014—2020).
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(будет дополнено)
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Главное в понедельник. Головченко высказался об интеграции, Игорь Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»
Итак, неделю мы по традиции начинаем с политических новостей. Премьер-министр Роман Головченко рассказал о сроках согласования двух оставшихся интеграционных...
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