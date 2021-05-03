Главное в понедельник. Головченко высказался об интеграции, Игорь Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»

Источник материала: Onliner Итак, неделю мы по традиции начинаем с политических новостей. Премьер-министр Роман Головченко рассказал о сроках согласования двух оставшихся интеграционных карт, а экс-глава МВД Игорь Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо». Обо всех новостях мы коротко пишем чуть ниже.

Одной строкой. Состояние Ромы, который вынес брата из огня, остается крайне тяжелым. Лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий уехал из Беларуси

Состояние Ромы, который вынес брата из огня, и подростка, который зацепил удочкой кабель, остается крайне тяжелым .

. Лишенный лицензии адвокат Сергей Зикрацкий уехал из Беларуси.

из Беларуси. Карпенков о «радикализировавшихся»: «Если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет ».

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Светлана Тихановская сегодня начала рабочий визит в Словению

Следом за рабочим визитом в Австрию и Италию Тихановская направляется в Словению. Там она встретится с министром иностранных дел Анже Логаром, премьер-министром Янезом Яншой, министром обороны Матеем Тониным, а также депутатами парламента. Основная тема визита — организация переговоров, публикация Всеобъемлющего плана ЕС для Беларуси и политика ЕС в отношении Беларуси.

Светлана Тихановская уже встречалась с министром иностранных дел Словении, когда он приезжал в Вильнюс в 2020 году.





Премьер-министр Головченко рассказал про оставшиеся интеграционные карты

В интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал , что Москва и Минск не ставят жестких сроков по согласованию двух интеграционных карт. Он отметил, что с экономической точки зрения это достаточно сложные карты.

«Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, и через три, и через шесть... Мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции гораздо в большем объеме, чем за несколько лет до этого», — сказал Головченко.

Он отметил, что у сторон одна задача — создать равные условия для субъектов хозяйствования.

«И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия, мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии, находясь в равном положении», — подчеркнул премьер.





Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо»

Сегодня стало известно, что Игорь Шуневич, экс-глава МВД, покидает пост генерального директора минского «Динамо». Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба. В сообщении отмечается, что срок действия его трудового договора истек.

На пост генерального директора минского «Динамо» Игорь Шуневич был назначен в сентябре 2020 года. Ранее он в течение шести лет занимал позицию председателя Наблюдательного совета клуба (2014—2020).





Продолжаются допросы членов лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»

На допрос по уголовному делу, заведенному по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение или другая подготовка лиц для участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок), 3 мая в очередной раз вызвали председателя организации Алеся Беляцкого. Об этом сообщает сам лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».





(будет дополнено)