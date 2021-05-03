Mercedes выпустит 800-сильный AMG GT73

Источник материала: Onliner

4-дверный Mercedes-AMG GT очень интересная модель. По сути, это «переодетый» Mercedes CLS, который позиционируется (да и воспринимается многими) как 4-дверная версия спорткара с индексом кузова C190. Вскоре линейка «семейного» AMG GT пополнится очень мощной модификацией, пишет Autoevolution .





На тестах в Германии уже неоднократно «ловили» замаскированный Mercedes-AMG GT с четырьмя дверями и новым обвесом. Журналисты уверены, что это гибридная версия седана. Уже даже есть примерные технические характеристики машины. Под длинным капотом продольно расположился V8-образный 4-литровый мотор с двумя турбинами, а пару ему составит электродвигатель, который поможет увеличить отдачу силовой установки до 800 л. с. (тяга будет под 1000 Н·м). Разгон до сотни у такого транспортного средства займет менее трех секунд.





Концепт с подобным гибридом Daimler показывал в прошлом году на мероприятии, посвященном полувековому юбилею линейки AMG. Ожидается, что машину назовут Mercedes-AMG GT73. Число 73 не впервые появится в семействе «заряженных» Mercedes. Еще в 1990-х немцы называли так самые мощные лимитированные версии. Например, был такой родстер Mercedes SL73 AMG.

Сейчас в линейке Mercedes-AMG GT есть только один гибридный вариант — Mercedes-AMG GT53 (мягкий гибрид). GT73 обещает стать самым быстрым серийным Mercedes c двумя рядами кресел.