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Mercedes выпустит 800-сильный AMG GT73

03.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

4-дверный Mercedes-AMG GT очень интересная модель. По сути, это «переодетый» Mercedes CLS, который позиционируется (да и воспринимается многими) как 4-дверная версия спорткара с индексом кузова C190. Вскоре линейка «семейного» AMG GT пополнится очень мощной модификацией, пишет Autoevolution

Mercedes выпустит 800-сильный AMG GT73

На тестах в Германии уже неоднократно «ловили» замаскированный Mercedes-AMG GT с четырьмя дверями и новым обвесом. Журналисты уверены, что это гибридная версия седана. Уже даже есть примерные технические характеристики машины. Под длинным капотом продольно расположился V8-образный 4-литровый мотор с двумя турбинами, а пару ему составит электродвигатель, который поможет увеличить отдачу силовой установки до 800 л. с. (тяга будет под 1000 Н·м). Разгон до сотни у такого транспортного средства займет менее трех секунд.

Mercedes выпустит 800-сильный AMG GT73

Концепт с подобным гибридом Daimler показывал в прошлом году на мероприятии, посвященном полувековому юбилею линейки AMG. Ожидается, что машину назовут Mercedes-AMG GT73. Число 73 не впервые появится в семействе «заряженных» Mercedes. Еще в 1990-х немцы называли так самые мощные лимитированные версии. Например, был такой родстер Mercedes SL73 AMG.

Сейчас в линейке Mercedes-AMG GT есть только один гибридный вариант — Mercedes-AMG GT53 (мягкий гибрид). GT73 обещает стать самым быстрым серийным Mercedes c двумя рядами кресел.

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4-дверный Mercedes-AMG GT очень интересная модель. По сути, это «переодетый» Mercedes CLS, который позиционируется (да и воспринимается многими) как 4-дверная версия спорткара с...
 
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