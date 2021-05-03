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Первый патч для переиздания Mass Effect «весит» больше оригинальных игр
Источник материала: Onliner
Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая, а в интернете уже
Первая Mass Effect занимала 6,83 ГБ, вторая часть — 9,25 ГБ, а для третьей требовалось 10,6 ГБ. Впрочем, в нынешних реалиях патч в 11,8 ГБ никак не выделяется: ведь сама Mass Effect Legendary Edtition в случае ПК-версии займет около 120 ГБ. А патч нулевого дня для Cyberpunk 2077 и вовсе потянул на 43 ГБ.
Переиздание Mass Effect выйдет на компьютерах и приставках. Оно включает в себя три основные игры и все вышедшие к ним дополнения, кроме DLC Pinnacle Station. Исходный код этого дополнения был утрачен.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая, а в интернете уже появилась информация о патче первого дня. Размер «заплатки» — 11,8 ГБ, что делает ее больше любой из оригинальных игр...
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