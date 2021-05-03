Первый патч для переиздания Mass Effect «весит» больше оригинальных игр

Источник материала: Onliner

Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая, а в интернете уже появилась информация о патче первого дня. Размер «заплатки» — 11,8 ГБ, что делает ее больше любой из оригинальных игр трилогии.

Первая Mass Effect занимала 6,83 ГБ, вторая часть — 9,25 ГБ, а для третьей требовалось 10,6 ГБ. Впрочем, в нынешних реалиях патч в 11,8 ГБ никак не выделяется: ведь сама Mass Effect Legendary Edtition в случае ПК-версии займет около 120 ГБ. А патч нулевого дня для Cyberpunk 2077 и вовсе потянул на 43 ГБ.

Переиздание Mass Effect выйдет на компьютерах и приставках. Оно включает в себя три основные игры и все вышедшие к ним дополнения, кроме DLC Pinnacle Station. Исходный код этого дополнения был утрачен.