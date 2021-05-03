Остановили Kia с российскими номерами: VIN изменен, ПТС подделан, машина в угоне

Источник материала: Onliner

Сотрудники ГАИ Минской области остановили автомобиль Kia с регистрационными знаками России. В ходе проверки возникли сомнения: «возникли вопросы о подлинности документов, также подозрительным показалось и состояние площадки, где находится идентификационный VIN».

Автомобиль был направлен на судебную экспертизу маркировочных обозначений транспортных средств, а ПТС — на техническую экспертизу документов в управление Госкомитета судэкспертиз.

«Подозрения сотрудников ГАИ полностью подтвердились, — сообщили в госкомитете. — ПТС был изготовлен способом плоской офсетной печати и электрофотографии, а элементы защиты имитированы. Идентификационный VIN также подвергался изменению путем механического удаления первоначальных идентификационных номеров с последующим нанесением знаков вторичной маркировки. В ходе проведения судебной экспертизы установлен первоначальный VIN автомобиля и выяснено, что данный Kia числится в угоне».

По данном факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.