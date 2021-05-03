ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Остановили Kia с российскими номерами: VIN изменен, ПТС подделан, машина в угоне

03.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сотрудники ГАИ Минской области остановили автомобиль Kia с регистрационными знаками России. В ходе проверки возникли сомнения: «возникли вопросы о подлинности документов, также подозрительным показалось и состояние площадки, где находится идентификационный VIN».

Автомобиль был направлен на судебную экспертизу маркировочных обозначений транспортных средств, а ПТС — на техническую экспертизу документов в управление Госкомитета судэкспертиз.

«Подозрения сотрудников ГАИ полностью подтвердились, — сообщили в госкомитете. — ПТС был изготовлен способом плоской офсетной печати и электрофотографии, а элементы защиты имитированы. Идентификационный VIN также подвергался изменению путем механического удаления первоначальных идентификационных номеров с последующим нанесением знаков вторичной маркировки. В ходе проведения судебной экспертизы установлен первоначальный VIN автомобиля и выяснено, что данный Kia числится в угоне».

По данном факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ Минской области остановили автомобиль Kia с регистрационными знаками России. В ходе проверки возникли сомнения: «возникли вопросы о подлинности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская собиралась в Минск? В штабе прокомментировали фотографию с авиабилетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by