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Тихановская собиралась в Минск? В штабе прокомментировали фотографию с авиабилетами

03.05.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в разных телеграм-каналах появилась фотография авиабилетов с именами Светланы Тихановской и ее политического советника Франака Вечерко. Сообщалось, что оба они купили билеты из Вильнюса в Минск на рейс 2 мая. В соцсетях появились вопросы, на самом ли деле штаб Тихановской собирается в Минск, или это фейк. Вот что Onliner рассказал сам Франак Вечерко.

«Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной», — прокомментировал нам советник Тихановской.

Больше никаких комментариев в штабе Тихановской и ее пресс-службе нам не дали.

Напомним, ранее Франак Вечерко во время пресс-конференции заявлял, что переговоры между ними и белорусской властью должны начаться в мае. Впрочем, никакой реакции на это заявление со стороны официального Минска не последовало.

Тихановская собиралась в Минск? В штабе прокомментировали фотографию с авиабилетами

Сама Тихановская сегодня начинает визит в Словению.

 
Теги: Минск
 
 
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На днях в разных телеграм-каналах появилась фотография авиабилетов с именами Светланы Тихановской и ее политического советника Франака Вечерко. Сообщалось, что...
 
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