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Ветер утихнет к концу дня – МЧС
Источник материала: ОНТ
В МЧС
В ведомстве также рассказали, что в некоторых населенных пунктах нашей страны есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. В четырех случаях в Минске сотрудники МЧС помогали распилить упавшие на проезжую часть и автомобили деревья.
Как прогнозируют синоптики, сильный западный ветер ожидается и 4 мая – во многих районах республики до 20 м/с.
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В МЧС сообщили, что к концу дня ветер в Беларуси окончательно утихнет. В ведомстве также рассказали, что в некоторых населенных пунктах нашей страны есть упавшие...
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