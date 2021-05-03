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Ветер утихнет к концу дня – МЧС

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ветер утихнет к концу дня – МЧС

В МЧС сообщили, что к концу дня ветер в Беларуси окончательно утихнет.

В ведомстве также рассказали, что в некоторых населенных пунктах нашей страны есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. В четырех случаях в Минске сотрудники МЧС помогали распилить упавшие на проезжую часть и автомобили деревья.

Как прогнозируют синоптики, сильный западный ветер ожидается и 4 мая – во многих районах республики до 20 м/с.


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Теги: Минск
 
 
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В МЧС сообщили, что к концу дня ветер в Беларуси окончательно утихнет. В ведомстве также рассказали, что в некоторых населенных пунктах нашей страны есть упавшие...
 
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