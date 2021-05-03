Ветер утихнет к концу дня – МЧС

Источник материала: ОНТ

В МЧС сообщили , что к концу дня ветер в Беларуси окончательно утихнет.

В ведомстве также рассказали, что в некоторых населенных пунктах нашей страны есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. В четырех случаях в Минске сотрудники МЧС помогали распилить упавшие на проезжую часть и автомобили деревья.

Как прогнозируют синоптики, сильный западный ветер ожидается и 4 мая – во многих районах республики до 20 м/с.





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