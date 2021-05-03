Виктория Азаренко из-за травмы снялась с турнира в Мадриде

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на престижном теннисном турнире в Мадриде. Причиной стало не поражение от соперницы, а травма.

В матче второго круга Азаренко должна была встретиться с американкой Джессикой Пегулой, но в итоге игра не состоялась, и Пегула вышла в третий круг без борьбы. Там она сыграет с белорусской Ариной Соболенко (в матче 1/16 финала она без проблем справилась с россиянкой Дарьей Касаткиной 6:3, 6:3). Напомним, призовой фонд в Мадриде – 2,5 миллиона евро.

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