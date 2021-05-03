|
Пять миллионов рублей направлено на проекты малого бизнеса
Источник материала: ОНТ
Пять миллионов рублей направлено на проекты малого бизнеса. Это объём финансовой помощи от Белорусского фонда поддержки предпринимателей только за прошлый год.
А за всё время работы фонда льготное финансирование получили более двух тысяч проектов. Он готов помочь и тем, кто намерен работать с крупными предприятиями. Речь идёт о новом формате – контактно-кооперационных бирж. Онлайн-переговоры прошли с «промышленниками». МТЗ и МАЗ выслушали коммерческие предложения предпринимателей.
На помощь фонда – займы и лизинг – могут рассчитывать предприниматели, микро- и малые организации. Есть и кредитно-гарантийный механизм. В случае нехватки у предпринимателей собственных ресурсов фонд поручится за них в банке.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять миллионов рублей направлено на проекты малого бизнеса. Это объём финансовой помощи от Белорусского фонда поддержки предпринимателей только за прошлый год. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)