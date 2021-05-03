Источник материала: ОНТ

Пять миллионов рублей направлено на проекты малого бизнеса. Это объём финансовой помощи от Белорусского фонда поддержки предпринимателей только за прошлый год.

А за всё время работы фонда льготное финансирование получили более двух тысяч проектов. Он готов помочь и тем, кто намерен работать с крупными предприятиями. Речь идёт о новом формате – контактно-кооперационных бирж. Онлайн-переговоры прошли с «промышленниками». МТЗ и МАЗ выслушали коммерческие предложения предпринимателей.

На помощь фонда – займы и лизинг – могут рассчитывать предприниматели, микро- и малые организации. Есть и кредитно-гарантийный механизм. В случае нехватки у предпринимателей собственных ресурсов фонд поручится за них в банке.

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