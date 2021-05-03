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Парень привез из кафе кошку: она сама запрыгнула к нему в машину – теперь он ее обожает (ВИДЕО)

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень привез из кафе кошку: она сама запрыгнула к нему в машину – теперь он ее обожает (ВИДЕО)

Видео, в котором парень рассказывает, как у него оказалась кошка, опубликовал ridus.ru.

Бэзил Акван, житель Кувейта, вместе со своей девушкой работает в местном кафе. Когда есть время, они с удовольствием сидят под навесом за столиками на улице. Сюда же часто приходят две бездомных кошки-сестры. 

Одна из пушистых гостей привязалась к Бэзилу и в какой-то момент пошла за ним к машине, затем она запрыгнула внутрь, а Бэзил не смог ей отказать. Он назвал ее Софи. Девушка Бэзила забрала сестру Софи.

Софи очень веселая, игривая, ласковая. Дома она не отходит от парня ни на минуту. Он обожает свою пушистую питомицу и радуется каждому дню, проведенному с ней.

Фото: facebook.com

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Видео, в котором парень рассказывает, как у него оказалась кошка, опубликовал ridus.ru. Бэзил Акван, житель Кувейта, вместе со своей девушкой работает в местном кафе....
 
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