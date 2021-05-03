Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении конфликта и отвели войска от границ

Источник материала: ОНТ

Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от своих границ. Стороны договорились о прекращении вспыхнувшего на минувшей неделе вооружённого конфликта.

Ситуация обострилась в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией. После конфликта между жителями приграничных сёл, произошло столкновение пограничных войск. Военные действия длились всего два дня. По официальным данным, погибли около полусотни человек. Сейчас военная техника отведена от границ, за прошедшую ночь перестрелок не зафиксировано.

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