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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении конфликта и отвели войска от границ

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении конфликта и отвели войска от границ

Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от своих границ. Стороны договорились о прекращении вспыхнувшего на минувшей неделе вооружённого конфликта. 

Ситуация обострилась в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией. После конфликта между жителями приграничных сёл, произошло столкновение пограничных войск. Военные действия длились всего два дня. По официальным данным, погибли около полусотни человек. Сейчас военная техника отведена от границ, за прошедшую ночь перестрелок не зафиксировано.

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Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от своих границ. Стороны договорились о прекращении вспыхнувшего на минувшей неделе вооружённого конфликта.  Ситуация...
 
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