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Кровавые протесты не прекращаются в Мьянме

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кровавые протесты не прекращаются в Мьянме

В Мьянме – новая волна кровавых протестов. По меньшей мере, 8 человек погибли накануне. Так страна вступила уже в четвёртый месяц после захвата власти военными. 

Они вновь открыли огонь по демонстрантам. Сообщается, что протестные выходные стали самыми массовыми с момента госпереворота. На улицы вышли люди по всей стране. К демонстрантам присоединились и буддийские монахи. В крупнейшем городе – Янгоне – прогремели более десятка взрывов. Самодельные бомбы разорвались в полицейских казармах и около здания администрации.

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В Мьянме – новая волна кровавых протестов. По меньшей мере, 8 человек погибли накануне. Так страна вступила уже в четвёртый месяц после захвата власти военными. ...
 
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