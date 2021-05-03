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Кровавые протесты не прекращаются в Мьянме
Источник материала: ОНТ
В Мьянме – новая волна кровавых протестов. По меньшей мере, 8 человек погибли накануне. Так страна вступила уже в четвёртый месяц после захвата власти военными.
Они вновь открыли огонь по демонстрантам. Сообщается, что протестные выходные стали самыми массовыми с момента госпереворота. На улицы вышли люди по всей стране. К демонстрантам присоединились и буддийские монахи. В крупнейшем городе – Янгоне – прогремели более десятка взрывов. Самодельные бомбы разорвались в полицейских казармах и около здания администрации.
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В Мьянме – новая волна кровавых протестов. По меньшей мере, 8 человек погибли накануне. Так страна вступила уже в четвёртый месяц после захвата власти военными. ...
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