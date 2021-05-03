Из-за сильного ветра самолет из Тбилиси не смог приземлиться в Минске

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного ветра. Пока о происшествиях не сообщается. Единственное – самолет из Тбилиси не смог приземлиться в Минске – пришлось борт садить в соседней стране.

Впрочем, до белорусской столицы пассажиры добрались. Как только позволили погодные условия, лайнер вылетел в пункт назначения. Национальный аэропорт Минск уже работает в штатном режиме.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram