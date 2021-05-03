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Перечислены случаи, когда кофе может быть опасен

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перечислены случаи, когда кофе может быть опасен

Нутрициолог Мария Розанова в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила, что кофе может быть противопоказан людям, страдающим некоторыми заболеваниями, пишет radiosputnik.ria.ru.

Специалист перечислила случаи, когда кофе может быть опасен для здоровья:

  • при заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении, диабете и других проблемах со здоровьем;
  • если имеются проблемы с кожей лица, так как кофе плохо влияет на ее состояние;
  • при склонности к лишнему весу – напиток может способствовать прибавке массы тела.

Кроме того, популярные разновидности кофе – капучино, макиато, латте могут оказаться вредными для организма.  

Фото: Pixabay.com

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Нутрициолог Мария Розанова в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила, что кофе может быть противопоказан людям, страдающим некоторыми заболеваниями,...
 
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