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Перечислены случаи, когда кофе может быть опасен
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог Мария Розанова в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила, что кофе может быть противопоказан людям, страдающим некоторыми заболеваниями, пишет
Специалист перечислила случаи, когда кофе может быть опасен для здоровья:
Кроме того, популярные разновидности кофе – капучино, макиато, латте могут оказаться вредными для организма.
Фото: Pixabay.com
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Нутрициолог Мария Розанова в комментарии телеканалу «Москва 24» заявила, что кофе может быть противопоказан людям, страдающим некоторыми заболеваниями,...
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