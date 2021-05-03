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Что будет с организмом, если есть белый хлеб каждый день? Спойлер: ничего хорошего

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если есть белый хлеб каждый день? Спойлер: ничего хорошего

Белый хлеб с маслом и колбасой или сыром – один из самых быстрых и вкусных вариантов завтрака. А любимое лакомство из детства – батон с ароматным вареньем. Как часто можно есть белый хлеб без вреда для здоровья и фигуры?

Диетологи, а также ученые из Кембриджского университета сходятся во мнении, что батон стоит есть как можно реже из-за высокого гликемического индекса. Белый хлеб – это быстрые углеводы, поэтому организм с легкостью усваивает его, но чувство сытости длится не долго. Если часто есть батон, это может привести к ожирению и развитию диабета.

Белый хлеб готовят из очищенной пшеничной муки. Внешне выпечка выглядит привлекательной, пышной, но пользы в ней мало. Из-за скудного состава хлеба производители стали обогащать его витаминами. Однако даже это не восполняет необходимый организму запас полезных веществ, пишет РИА «Новости».


Еще один минус батона – большое количество крахмала. Он действует на организм примерно так же, как рафинированный сахар. То есть в крови наблюдается рост глюкозы, а это ведет к скачку сахара и инсулина. По этой причине белый хлеб может привести к ожирению и даже проблемам с сердечно-сосудистой системой. 


Для здоровья вредны и промышленные дрожжи, которые применяют в изготовлении выпечки. В человеческом организме они быстро размножаются и вытесняют полезные бактерии из кишечника. Кроме того, дрожжи начинают выделять токсины, которые вредят микрофлоре кишечника. Со временем это способно вызвать воспалительные и аутоиммунные процессы.

На работе пищеварительной системы негативно сказывается и высокое содержание глютена в белом хлебе. У некоторых людей может быть вздутие живота, диарея и боли. 


Вместо батона лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу. Он содержит витамины, клетчатку и другие полезные вещества, имеет низкую калорийность. Такой продукт не навредит здоровью и разнообразит рацион. 

ФОТО: freepik

 

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Белый хлеб с маслом и колбасой или сыром – один из самых быстрых и вкусных вариантов завтрака. А любимое лакомство из детства – батон с ароматным вареньем. Как...
 
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