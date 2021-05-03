Как носить джинсовую куртку: что не нужно делать – разбираем ошибки!

Источник материала: ОНТ

Май – за окном как раз-таки пора, что моду задает тот, кто раньше проснулся: смотришь в окно – кто-то в куртке идет! И понимаешь: сегодня я тоже куртку надену. Рекомендуем остановить свой выбор на джинсовой! Это – одна из вещей, которая входит в базовый гардероб. Но выбрать ее на долгие годы, как оказалось, не так просто. Разберем типичные ошибки.

Первая из них – попытка казаться стройнее и элегантнее с помощью обтягивающей джинсовой куртки. Такое решение выглядит плохо даже при наличии пропорциональной фигуры.





Уже давно в моду вошли джинсовые вещи с нарочитыми потертостями, которые выглядят как выбеленные части на одежде темно-синего цвета. Такое стилистическое решение делает образ более смелым, слегка эпатажным. А вот джинсовки с дырками и «рваными» деталями уже давно не актуальны.





Джинсовые куртки украшают пайетками, стразами, шипами и другими элементами. Но есть правило: чем больше декоративных элементов, тем дешевле и проще смотрится вещь. Если хотите, чтобы образ выглядел стильно, красиво и дорого, сведите к минимуму их количество.





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