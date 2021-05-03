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Как носить джинсовую куртку: что не нужно делать – разбираем ошибки!
Источник материала: ОНТ
Май – за окном как раз-таки пора, что моду задает тот, кто раньше проснулся: смотришь в окно – кто-то в куртке идет! И понимаешь: сегодня я тоже куртку надену. Рекомендуем остановить свой выбор на джинсовой! Это – одна из вещей, которая входит в базовый гардероб. Но выбрать ее на долгие годы, как оказалось, не так просто. Разберем типичные ошибки.
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Май – за окном как раз-таки пора, что моду задает тот, кто раньше проснулся: смотришь в окно – кто-то в куртке идет! И понимаешь: сегодня я тоже куртку надену....
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