ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как носить джинсовую куртку: что не нужно делать – разбираем ошибки!

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как носить джинсовую куртку: что не нужно делать – разбираем ошибки!

Май – за окном как раз-таки пора, что моду задает тот, кто раньше проснулся: смотришь в окно – кто-то в куртке идет! И понимаешь: сегодня я тоже куртку надену. Рекомендуем остановить свой выбор на джинсовой! Это – одна из вещей, которая входит в базовый гардероб. Но выбрать ее на долгие годы, как оказалось, не так просто. Разберем типичные ошибки.

  • Первая из них – попытка казаться стройнее и элегантнее с помощью обтягивающей джинсовой куртки. Такое решение выглядит плохо даже при наличии пропорциональной фигуры.

  • Уже давно в моду вошли джинсовые вещи с нарочитыми потертостями, которые выглядят как выбеленные части на одежде темно-синего цвета. Такое стилистическое решение делает образ более смелым, слегка эпатажным. А вот джинсовки с дырками и «рваными» деталями уже давно не актуальны.

  • Джинсовые куртки украшают пайетками, стразами, шипами и другими элементами. Но есть правило: чем больше декоративных элементов, тем дешевле и проще смотрится вещь. Если хотите, чтобы образ выглядел стильно, красиво и дорого, сведите к минимуму их количество.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Май – за окном как раз-таки пора, что моду задает тот, кто раньше проснулся: смотришь в окно – кто-то в куртке идет! И понимаешь: сегодня я тоже куртку надену....
 
Новости дня
Новости разные
 
Девятый «заговорщик» выехал в Украину: Я человек, который просто мимо проходил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by