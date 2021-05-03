День 3 мая в истории: родился Леонид Нечаев, началось строительство первой линии метро в Минске

Источник материала: ОНТ

Какие значимые события происходили в этот день?

В этот день в 1939 году в Москве родился Леонид Нечаев, кинорежиссер, подаривший нам такие шедевры, как «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и «Рыжий, честный, влюбленный». На своем веку он получил множество наград, но, наверное, самой почетной среди них был учрежденный его зрителями орден Буратино, которого он удостоился в 2005-м.

В этот день в 1972 году был основан Кубок УЕФА. Турнир пришел на смену футбольному «Кубку ярмарок», а первыми финалистами стали две английские команды — лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон Уандерерс». В этот день в Вулверхэмптоне состоялся первый финальный матч: «Тоттенхэм» обыграл хозяев со счетом 2:1.

3 мая 1977 года на месте будущей станции «Парк Челюскинцев» начались работы по строительству первой линии Минского метрополитена. На протяжении нескольких лет главный проспект Минска был перекрыт для движения, зато с 1984-го в обиход горожан прочно вошло метро.

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