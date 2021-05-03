Светлая седмица 2021 – неделя после Пасхи: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

Источник материала: ОНТ

В этом году Пасхальную седмицу православные верующие отмечают с 3 по 8 мая. Рассказываем, что можно и нельзя делать в «светлую» неделю, а также о традициях и приметах.

Что такое Светлая седмица?

Вся неделя после Пасхи, с 3 по 8 мая, считается Пасхальной и называется Светлой седмицей. По церковному уставу Пасху отмечают 40 дней – до Вознесения Господня (в этом году 10 июня). Однако первую неделю считают единым днем Пасхи.

Всю неделю православные приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», храмы украшают красными пасхальными яйцами и цветами, духовенство совершает службу в красном облачении.

Что нельзя делать?

На этой неделе отменяется принятый по средам и пятницам пост. Можно совсем не поститься. Христиане радуются Воскресению Спасителя и ничто не должно омрачать это чувство.

Не следует заниматься тяжелой работой, работой на земле.

Нельзя ругаться, ссориться.

Что можно делать?

Мелкие бытовые дела.

Посвятить больше времени чтению молитв, религиозных книг.

Чаще посещать храм. В эти дни обычно закрытые Царские врата алтаря в церквях остаются открытыми в знак того, что для человека двери к Отцу открыты.

Традиции

Каждый день Светлой седмицы имеет название и традиции.

Понедельник поливальный . Верующие ходят друг к другу в гости, обливаются водой, очищаясь таким образом от всего плохого.

Вторник – к упальница. Устраивали гуляния и игры. Молодые девушки и юноши поливали друг друга водой. Так они подыскивали себе пару.

Среда г радовая или хороводная . Отменялись любые дела, нельзя в этот день выходить в поле, иначе град побьет урожай. Принято было водить хороводы.

Четверг – Навская Пасха или Пасха мертвых («навь» - от древнерусского – потусторонний мир). Вспоминают усопших, но без скорби.

Пятница – прощеный день. Принято мириться друг с другом, зять мириться с родителями супруги.

Суббота – Артос – последний день Светлой седмицы. Православные верующие идут в храм за хлебом – артосом. Раздается он после утреннего богослужения, а есть его полагается натощак.

Воскресенье – Антипасха или Красная горка. В этот день пляшут и играют, водят хороводы, сватаются, женятся.

Приметы

Дождливый понедельник к дождливому лету.

Незамужняя девушка, которую не облили в понедельник водой, не выйдет замуж до конца года.

Летом будет жарко, если Светлая седмица началась ясными и солнечными днями.

Совершать богоугодные дела в эти дни – к благополучию.

Фото: БЕЛТА

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