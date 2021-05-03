ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Светлая седмица 2021 – неделя после Пасхи: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

03.05.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Светлая седмица 2021 – неделя после Пасхи: что можно и нельзя делать, приметы и традиции

В этом году Пасхальную седмицу православные верующие отмечают с 3 по 8 мая.  Рассказываем, что можно и нельзя делать в «светлую» неделю, а также о традициях и приметах.

Что такое Светлая седмица?

Вся неделя после Пасхи, с 3 по 8 мая, считается Пасхальной и называется Светлой седмицей. По церковному уставу Пасху отмечают 40 дней – до Вознесения Господня (в этом году 10 июня). Однако первую неделю считают единым днем Пасхи.

Всю неделю православные приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», храмы украшают красными пасхальными яйцами и цветами, духовенство совершает службу в красном облачении.

Что нельзя делать?

  • На этой неделе отменяется принятый по средам и пятницам пост. Можно совсем не поститься. Христиане радуются Воскресению Спасителя и ничто не должно омрачать это чувство.
  • Не следует заниматься тяжелой работой, работой на земле.
  • Нельзя ругаться, ссориться.

Что можно делать?

  • Мелкие бытовые дела.
  • Посвятить больше времени чтению молитв, религиозных книг.
  • Чаще посещать храм. В эти дни обычно закрытые Царские врата алтаря в церквях остаются открытыми в знак того, что для человека двери к Отцу открыты.

Традиции

Каждый день Светлой седмицы имеет название и традиции.

  • Понедельник поливальный. Верующие ходят друг к другу в гости, обливаются водой, очищаясь таким образом от всего плохого.
  • Вторник – купальница. Устраивали гуляния и игры. Молодые девушки и юноши поливали друг друга водой. Так они подыскивали себе пару.
  • Среда градовая или хороводная. Отменялись любые дела, нельзя в этот день выходить в поле, иначе град побьет урожай. Принято было водить хороводы.
  • Четверг – Навская Пасха или Пасха мертвых («навь» - от древнерусского – потусторонний мир). Вспоминают усопших, но без скорби.
  • Пятница – прощеный день. Принято мириться друг с другом, зять мириться с родителями супруги.
  • Суббота – Артос – последний день Светлой седмицы. Православные верующие идут в храм за хлебом – артосом. Раздается он после утреннего богослужения, а есть его полагается натощак.
  • Воскресенье – Антипасха или Красная горка. В этот день пляшут и играют, водят хороводы, сватаются, женятся.

Приметы

  • Дождливый понедельник к дождливому лету.
  • Незамужняя девушка, которую не облили в понедельник водой, не выйдет замуж до конца года.
  • Летом будет жарко, если Светлая седмица началась ясными и солнечными днями.
  • Совершать богоугодные дела в эти дни – к благополучию.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Пасхальную седмицу православные верующие отмечают с 3 по 8 мая.  Рассказываем, что можно и нельзя делать в «светлую» неделю, а также о традициях и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девятый «заговорщик» выехал в Украину: Я человек, который просто мимо проходил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by