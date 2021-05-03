В Бельгии протесты выходного дня переросли в массовые беспорядки

Источник материала: ОНТ

Очередные шумные выходные в европейских городах. Громкие антиковидные протесты прокатились сразу по нескольким странам. Самый высокий градус напряженности отмечен в Брюсселе.

В результате массовых беспорядков около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 132 задержаны. Трое полицейских госпитализированы с травмами средней тяжести. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Полиция была вынуждена вызвать подкрепление и действовать жестко. Акция протеста координировалась в социальных сетях. Людей призывали выходить, несмотря на предупреждения полиции о том, что массовые мероприятия запрещены и будут пресекаться.

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