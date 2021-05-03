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Во Франции первомайские шествия переросли в антиправительственные манифестации
Источник материала: ОНТ
Во Франции десятки городов присоединились к традиционным первомайским шествиям, которые вылились в настоящие антиправительственные манифестации. И профсоюзы, и политическая оппозиция сходятся в одном: доверие к власти катастрофически падает.
Малый бизнес разорён, безработица бьёт рекорды, люди устали от ограничений и невозможности перемещаться. Недовольство вылилось в уличную агрессию. Французские силовики использовали газ и дубинки. Счёт задержанных идёт на десятки.
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Во Франции десятки городов присоединились к традиционным первомайским шествиям, которые вылились в настоящие антиправительственные манифестации. И профсоюзы, и...
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