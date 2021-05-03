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Фотофакт. Новый вид памятника в Мостах. И это не фотошоп
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Зрелище впечатляет.
Обычный серый обелиск неожиданно стал красно-зеленым.
Новый вид памятника настолько удивил граждан, что они стали задаваться вопросом: а не фотошоп ли это?
В доказательство очевидцы этого зрелища стали слать свои фото, на которых видно, что памятник действительно окрасили подобным образом. Как отмечается, красно-зеленым его сделали еще неделю назад.
— О, пайшоў вандалізм мемарыялаў памяці ахвярам і героям вайны. Інакш гэта складана назваць, —
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В Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Зрелище впечатляет.
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