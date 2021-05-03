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Фотофакт. Новый вид памятника в Мостах. И это не фотошоп

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Зрелище впечатляет.

Обычный серый обелиск неожиданно стал красно-зеленым.

Фотофакт. Новый вид памятника в Мостах. И это не фотошоп

Новый вид памятника настолько удивил граждан, что они стали задаваться вопросом: а не фотошоп ли это?

В доказательство очевидцы этого зрелища стали слать свои фото, на которых видно, что памятник действительно окрасили подобным образом. Как отмечается, красно-зеленым его сделали еще неделю назад.

— О, пайшоў вандалізм мемарыялаў памяці ахвярам і героям вайны. Інакш гэта складана назваць, — пишет журналист Дмитрий Гурневич. — Нейкае антыэстэтычнае вычварэнства. І ніхто ж з іх не разумее, наколькі гэта паскудна выглядае, і нікому ж у галаву не прыйдзе гэта спыніць, гэтае «выкалі вока».

«Такое ощущение, что сегодня в стране проходят соревнования по невменяемости»

 
 
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В Мостах покрасили памятник погибшим во Второй мировой войне. Зрелище впечатляет.
 
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