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Как российская пропаганда раскритиковала будущий декрет Лукашенко
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Идея Александра Лукашенко подстраховаться на случай внезапного ухода из жизни, предусмотрев на этот случай передачу власти Совету безопасности, не вызвала энтузиазма у «политруков», топящих за объединение с РФ.
В частности, по этому поводу пригорюнилась
Но это, так сказать, псевдоисторические соображения общего характера. Другой автор того же сайта Ростислав Ищенко
«Назвать это решение просто непродуманным мало. Это, как сейчас модно говорить, выстрел себе в ногу.
Этим решением Лукашенко демонстрирует своему окружению, что он ему не доверяет. Тех, кто в чём-то замешан, это насторожит, тех, кто ни в чём не виноват, обидит. При этом все эти люди остаются на своих местах. Первые (настороженные враги) получают время для того, чтобы организовать контригру. Вторые (обиженные друзья) теряют стимул к активной поддержке своего президента, ведь активность в данной ситуации может быть неправильно истолкована, а им и так уже не верят».
Но основную проблему Ищенко видит даже не в этом:
«Лукашенко, возможно, думает, что, распыляя президентские полномочия между двумя десятками членов Совбеза, снижает личный интерес предателей в собственном окружении к своему устранению. Мол, если все знают, что полномочия переходят к премьер-министру, то и ориентироваться заговорщики будут на него, а если президент становится един в двадцати лицах, то нечего им и огород городить, никто не сможет захватить абсолютную власть.
Однако, как подсказывает исторический опыт, в таких случаях действует диаметрально противоположный принцип…
Коллективным и.о. «если что» становятся двадцать равноправных членов Совбеза. У каждого из них появляется шанс стать следующим президентом, либо убедив большинство коллег поддержать себя как «компромиссную фигуру» (так когда-то Брежнев стал генсеком ЦК КПСС), либо подавив их сопротивление, опираясь на собственный и поддерживающей его группы силовой ресурс (этим путём, при ликвидации коллективного руководства, пошёл Сталин).
Совбез включает в себя всех основных министров, всех силовиков, если они получают ещё и президентскую власть, их полномочия становятся неограниченными. В таких условиях окружение может решить, что президент им не только не нужен, но и вреден. Если его не будет, то они становятся всебелорусским «ареопагом», их политическая капитализация резко возрастает…
Законы политики суровы. Неоднократно родные братья, дети, жёны поднимали в борьбе за власть руку на главу государства — своего ближайшего родственника, едва только получали шанс на то, что власть перейдёт к ним. Надеяться на верность обычных сотрудников на этом фоне было бы крайне опрометчиво».
Любопытная точка зрения, не лишенная доли здравого смысла. Однако автор сосредоточил свой взгляд на «кроне», а не на «корнях».
Почему вообще в Беларуси периодически заходит речь о «заговорах»? И почему мы не слышим ничего подобного о Литве, Польше, Германии?..
Ответ прост: если в стране действует механизм ротации власти через выборы, то тема «заговоров» отпадает сама собой. Сильнейший определяется в условиях политической конкуренции, чаще всего довольно жесткой, но все же исключающей такие вещи как перевороты и вооруженные мятежи.
Заговоры – реальные или мнимые – случаются, как правило, в государствах, где «выборы», если и проводятся, то с заранее запрограммированным результатом. Тоталитарная власть, стремясь к самосохранению любыми средствами, сама же и создает питательную среду для бунтов и путчей.
Очень забавной в этой связи выглядит альтернатива, предлагаемая Ищенко: «Запад потеряет интерес к свержению Лукашенко только в том случае, если Россия уже будет стоять твёрдой ногой». Однако исторические прецеденты говорят, что самодержцам бояться нужно не Евросоюза и США. Уж куда тверже, чем в Кремле стояла «нога России», но это не спасло Павла I от заговора, во главе которого стоял руководитель его же собственной тайной полиции…
Лучшей защитой от разного рода мятежей для первых лиц является чувство меры и игра по хотя бы относительно честным правилам. Но… Даже симпатизирующий белорусскому правителю автор, обращая внимание на то, что замысел декрета противоречит действующему Основному закону Беларуси, констатирует: «Лукашенко, конечно, привык к тому, что его воля выше конституции и на законы можно не обращать внимания».
В этом и есть главная беда. Если руководителю государства «иногда не до законов», то где гарантия, что этот же принцип подчиненные не используют в отношении него?..
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