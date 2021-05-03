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В Минске от сильного ветра падают деревья
Источник материала: Навiны
Непогода, о которой предупреждал Белгидромет, хозяйничает сегодня на просторах страны.
Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, по состоянию на 12:00, спасатели уже несколько раз выезжали на вызовы.
Отмечается, что распиловка упавшей растительности проходила в двух детсадах в Заводском районе, а также угрожавшего упасть на дорогу дерева в Партизанском районе.
А вот автовладельцу, припарковавшему свой «БМВ» на улице Громова, не повезло — дерево повредило машину.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня
При порывистом ветре спасатели
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Фото МЧС
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Непогода, о которой предупреждал Белгидромет, хозяйничает сегодня на просторах страны.
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